Barcellona, Piqué: "La clausola di Messi non mi spaventa" 

SPAGNA

Nessuna sorpresa per l'indiscrezione de El Pais su una 'clausola particolare' presente all'interno del contratto di Leo Messi. "Sapevo già che può liberarsi dal Barcellona alla fine di ogni stagione", confessa Gerard Piqué a El Larguero. Tale opzione non spaventa particolarmente il difensore spagnolo: "Conosco l'impegno che mette per la maglia e non sono preoccupato. Si è guadagnato il diritto di decidere in merito al suo futuro". Siparietto CR7-Messi a Montecarlo

Piqué si è soffermato brevemente anche sulla vicenda Neymar. Per tutta l'estate il Barça ha provato a far tornare il brasiliano ma non è stato raggiunto l'accordo con il Psg: "Ci sono sempre molte voci e a volte, come in questo caso, non si concretizzano". Più in generale il 32enne auspica un cambiamento nelle date del mercato: "Non ha senso che sia ancora aperto quando è già iniziato il campionato e si sono disputate tre giornate".

Parere positivo invece sull'ipotesi di disputare alcune gare negli Stati Uniti: "Non so se sarà una partita della Liga o di un'altra competizione, ma ho la sensazione che, se il calcio spagnolo vuole espandersi e diventare più globale, deve cercare soluzioni simili".

