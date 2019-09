Barcellona, dal 2020 Messi può lasciare il club alla fine di ogni stagione

L'INDISCREZIONE

Un'indiscrezione dalla Spagna alimenta i sogni di mercato dei tifosi di tutto il mondo. Secondo quanto riporta El Paìs, se lo desidera, dall'anno prossimo Leo Messi potrà lasciare il Barcellona alla fine di ogni stagione. Una sorta di gentleman agreement tra il club e la Pulce, in scadenza nel 2021. Stando a fondi vicine al Barça, dopo aver firmato otto rinnovi in blaugrana, nel dettaglio Messi non vuole essere schiavo dei contratti nell'ultima parte della sua carriera e sentirsi libero di fare altre scelte.

Iniziato nel 2000, del resto, il legame tra Leo e il Barça è da sempre molto chiaro e basato sulla lealtà. Un rapporto solido e duraturo, che con l'andare degli anni si è solo rafforzato, trasformando la Pulce nell'uomo simbolo del club in ogni angolo del pianeta. "Partiamo dal presupposto che può fermarsi quando vuole alla fine di ogni stagione - ha rivelato una fonte blaugrana al quotidiano spagnolo -. Siamo entrambi d'accordo". "Detto questo, viste le cifre in ballo e l'età di Leo, siamo anche consapevoli che sarebbe molto complicato per un'altra squadra acquistare Messi", ha proseguito la stessa fonte. Una consapevolezza che da un parte smorza un po' gli entusiasmi, ma che comunque lascia aperte le porte anche a nuove piste per l'ultima parte della carriera della Pulce. Soprattutto se dovesse essere Leo stesso a bussare alla porta del Barça.