Barcellona, parla Bartomeu: "Messi finirà qui la carriera. Lautaro? Trattativa interrotta, per ora"

L'INTERVISTA

Il Barcellona riparte da Ronald Koeman e Lionel Messi. Ne è convinto il presidente blaugrana Bartomeu che ha annunciato ufficiosamente il nuovo tecnico: "Se non ci saranno novità nei prossimi giorni, Koeman guiderà la squadra e per lui Messi è il pilastro della squadra. Lionel vuole finire la carriera nel Barcellona, adesso siamo tutti delusi ma anche lui sa che c'è un nuovo progetto che ci darà coraggio". Forse con Lautaro Martinez: "La trattativa si è interrotta, vedremo cosa vuole fare il nuovo tecnico".

Il nuovo Barcellona, dopo il fallimento targato Valverde prima e Setien poi in questa stagione, ripartirà dall'olandese Koeman che si svincolerà dalla guida della nazionale del suo Paese: "Lo abbiamo scelto per la sua esperienza e filosofia, poi conosce il club. E' stato il primo che abbiamo contattato e visto che l'Europeo è molto lontano, può lasciare. Per lui è un sogno".

Il fallimento del progetto catalano però anche secondo Bartomeu ha più volti: "Abbiamo tutti la stessa responsabilità - ha ammesso -, soprattutto visto il risultato molto negativo di Lisbona. Dopo il Liverpool nella scorsa stagione ho deciso di scommettere su Valverde e questi giocatori, rimandando la rivoluzione. Ho sbagliato".

"Siamo di fronte a una crisi sportiva - ha poi assicurato il patron blaugrana -, non istituzionale. Ora diversi giocatori dovranno partire e altri arriveranno con entusiasmo. A livello societario siamo in una buona situazione".

Tra i tanti nomi del mercato che sarà ci sono due argentini, Lionel Messi e Lautaro Martinez. "Messi vuole chiudere la carriera al Barcellona - ha rassicurato Bartomeu -. Per Koeman è un pilastro del progetto e ha un contratto fino al 2021. Sa che c'è un nuovo progetto e un nuovo allenatore, non ho dubbi che resterà qui. Lautaro? La trattativa con l'Inter si è interrotta quando sono riprese le coppe. Ora vediamo quale sarà la visione di Koeman a riguardo".