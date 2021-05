Barcellona, Laporta: "Moderatamente ottimista per Messi. Koeman può anche restare"

BARCELLONA

Il presidente blaugrana: "La prossima settimana annunceremo nuovi acquisti"

Conferenza stampa a tutto campo per Joan Laporta, che parla del futuro del Barcellona partendo dal discorso Messi, in scadenza di contratto: "A Leo abbiamo fatto un'offerta per il rinnovo in base ai nostri mezzi. Merita di più e può ottenere di più, ma la sua voglia di rendere grande il Barça significa che sta apprezzando molto lo sforzo che stiamo facendo, penso sia entusiasta del progetto, che è la base. Sono moderatamente ottimista. Non è una questione di soldi ma di avere una squadra che possa vincere tutto, ed è quello che stiamo cercando di fare". Getty Images

In Spagna erano convinti che Laporta annunciasse l'esonero di Koeman ma il presidente ha tenuto aperta ogni porta: "Con Ronald sono stato molto chiaro, stiamo cercando di capire cosa vogliamo per la prossima stagione. Il suo profilo ci soddisfa ma stiamo valutando tutto a 360°. Non escludo che possa restare, torneremo a confrontarci comunque perché sono qui solo da due mesi e mezzo e dobbiamo approfondire meglio la questione con lui".

Si passa ai possibili acquisti, si è fatto il nome dei vari Aguero, Wijnaldum e Depay: "Non si può pensare che dopo una stagione del genere non accada niente, settimana prossima annunceremo nuovi innesti".