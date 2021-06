Barcellona, Laporta: "Messi vuole restare, spero presto nel rinnovo"

BARCELLONA

Il presidente blaugrana si sbilancia su Koeman: "Vedo più una conferma che un addio, i confronti con lui stanno andano bene"

Joan Laporta ottimista sul rinnovo di contratto di Messi, in scadenza a fine giugno: "Come abbiamo detto ieri con Agüero, siamo tutti entusiasti che giochino insieme. Per lui non è una questione di soldi. Conosciamo il quadro delle possibilità che abbiamo". Così il presidente del Barcellona durante la presentazione di Eric Garcia: "Leo è in un periodo di riflessione, vuole una squadra competitiva e vincere titoli. Sappiamo che vuole restare". Getty Images

Alla domanda se c'è una scadenza per raggiungere un accordo definitivo, Laporta ha indicato che non esiste anche se spera che sia presto: "Siamo già pronti, prima è meglio è perché in qualche modo i dubbi che possono esistere si dissolvono e ci aiutano a costruire la squadra più velocemente. Non possiamo affrettare una parte e l'altra. Il rapporto è molto buono e la voglia c'è tutta, da entrambe le parti", ha concluso.

Capitolo Koeman, la conferma dell'olandese sembra più vicina: "I colloqui con lui stanno andando molto bene, non posso ancora sbilanciarmi in un senso o in un altro ma lo vedo più dentro al progetto che fuori. Stiamo trattando con lui e riflettendo bene, aspettiamo che queste valutazioni finiscano e poi decideremo per il bene del Barça".