Barcellona-Griezmann, il presidente dell'Atletico Madrid: "Abbiamo le prove dell'inganno"

13/07/2019

La posizione dell' Atletico Madrid nei confronti di Barcellona e Griezmann resta dura. All'indomani dello scontro nato in seguito all' annuncio ufficiale dei catalani , ha parlato anche il presidente Enrique Cerezo : "Se la società ha deciso di diramare quel comunicato, vuol dire che ha le prove". Chiaro il riferimento al presunto accordo anticipato tra il club rivale e il giocatore.

L'Atletico, di fatto, intenderà adire le vie legali pretendendo 80 milioni di euro in più rispetto ai 120 versati dai blaugrana, facendo leva sul fatto che Griezmann abbia firmato - secondo la loro opinione - nel periodo in cui la clausola era di 200 milioni. "Stiamo studiando il da farsi e, in caso riusciremo a dimostrare ciò che asseriamo, chiederemo la quantità di soldi che riteniamo necessaria".



Cerezo ha anche attaccato Griezmann: "Mi sento ingannato dal suo atteggiamento, perchè voleva andarsene ma non ce l’ha detto fino all’ultimo minuto. Nonostante questo, devo dire che il Barcellona ha fatto un ottimo acquisto. Non volevamo che andasse via, ma ha deciso così e solo il futuro gli dirà se ha fatto bene".