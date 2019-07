Griezmann è del Barcellona: clausola rescissoria pagata all'Atletico Madrid

12/07/2019

Per la quarta volta dal 1985, quando la Liga inserì questa opportunità, il Barcellona ha pagato una clausola rescissoria per concludere una trattativa di mercato. In precedenza il club catalano aveva usato la stessa modalità per portare al Camp Nou Rivaldo, Keita e Lenglet.



Il Barcellona si ritroverà agli ordini di Valverde questa domenica e non è da escludere che lo stesso Griezmann, dopo aver svolto le visite mediche di rito e firmato il nuovo contratto, possa aggregarsi al resto dei compagni prima ancora di essere presentato alla stampa. Secondo le informazioni che trapelano dal club catalano, la conferenza stampa dovrebbe essere fissata per domenica intorno alle 18.



La Liga ha convalidato il pagamento della clausola e il 28enne francese sottoscriverà un contratto di cinque anni che lo porterà a giocare nel tridente con Messi e Suarez, mettendo fino al braccio di ferro tra Atletico e Barcellona per le modalità della trattativa tra il club catalano e il giocatore. Nuova clausola rescissoria da 800 milioni di euro.