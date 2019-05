Bale-Real Madrid, è scontro totale: "Se vogliono che vada via devono pagarmi"

20/05/2019

Tra Gareth Bale e il Real Madrid il divorzio è ormai annunciato da tempo, ma l'addio del gallese alla Casa Blanca rischia di diventare un vero e proprio braccio di ferro. L'ultima puntata dello scontro è andata in scena dopo la partita persa dalle merengues contro il Betis Siviglia, l'ennesima vissuta interamente in panchina per Bale, cui ancora una volta Zidane non ha concesso neanche un minuto ("Non lo avrei fatto giocare neanche se avessi avuto il quarto cambio” ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa).