Aston Villa: ufficiale l'arrivo di Zaniolo in prestito dal Galatasaray

NUOVA AVVENTURA

L'attaccante ex Roma è stato fortemente voluto dal direttore sportivo Monchi

© Aston Villa Football Club Nicolò Zaniolo lascia la Turchia dopo soli 6 mesi e sbarca in Premier League. Dopo le visite di ieri e le firme sul nuovo contratto, l'Aston Villa ha ufficializzato l'arrivo in prestito dal Galatasaray del 24enne attaccante, fortemente voluto dal direttore sportivo Monchi che lo ha avuto ai tempi della Roma. Zaniolo è stato vicino al trasferimento in Inghilterra già a gennaio, quando rifiutò la corte del Bournemouth e preferì volare a Istanbul dove la scorsa stagione ha vinto il campionato turco. Il Galatasaray, nel confermare la chiusura dell'operazione, ha svelato le cifre dell'affare: Zaniolo, per il solo prestito, costerà all'Aston Villa 5 milioni di euro più bonus che possono raggiungere fino a un milione e 375mila euro. Il prezzo fissato per il riscatto è di 22,5 milioni di euro, a cui si aggiungono ben 15,5 milioni di euro di potenziali bonus. Al Galatasaray andrà inoltre il 10% della futura rivendita di Zaniolo.

"L'Aston Villa è lieta di annunciare la firma in prestito del nazionale italiano Nicolò Zaniolo. Il 24enne si unisce al Villa dalla squadra turca del Galatasaray, previa richiesta di visto andata a buon fine - si legge nel comunicato del club inglese - Campione con il club di Istanbul la scorsa stagione, Zaniolo ha esordito in patria con l'AS Roma, con cui ha vinto la UEFA Europa Conference League nel 2022. Nella sua prima stagione nella Città Eterna, le impressionanti prestazioni del centrocampista lo hanno visto nominato come Giovane Giocatore dell'Anno di Serie A per il 2018/19. Benvenuto Nicolò!".

ZANIOLO CON AGENTE E AVVOCATO



L'ANNUNCIO DELL'ASTON VILLA