Arsenal, dal Barça arriva Coutinho: accordo a un passo

Quasi sulla linea del traguardo del calciomercato inglese, l'Arsenal sta mettendo a segno un grande colpo: i Gunners sono infatti vicinissimi a Philippe Coutinho, che sta per lasciare il Barcellona dopo soltanto una stagione (l'estate scorsa fu pagato 160 milioni di euro), vissuta tra alti (pochi) e bassi, perché chiuso in attacco dall'arrivo di Antoine Griezmann. Secondo 'L'Equipe' il brasiliano sarebbe ad un passo dal lasciare la Catalogna per tornare in Premier League (al Liverpool dal 2013 al 2018) con la formula del prestito. Pepè-Arsenal, la rabbia di AdL

Le due società, si legge sul quotidiano francese, si sono incontrate domenica a Barcellona in occasione del Trofeo Gamper e quella è stata l'occasione giusta per imbastire la trattativa e trovare l'intesa. Coutinho ha dato subito la propria disponibilità al trasferimento, del resto la Premier è il campionato in cui ha sempre dato il meglio. Il Liverpool era la priorità dell'ex Inter, ma Klopp non ha mai aperto al ritorno del brasiliano.

L'Arsenal sarebbe pronto a farsi carico del pesante ingaggio di Coutinho, che a Barcellona guadagna oltre 10 milioni a stagione, ma avrebbe chiesto ai blaugrana di avere il giocatore in prestito gratuito, per poi inserire un diritto di riscatto nel corso della stagione. Una soluzione che il Barça, che invece vorrebbe un compenso economico, si sarebbe visto quasi costretto ad accettare, poiché il talento brasiliano al Camp Nou non avrebbe praticamente più trovato spazio.

Se la trattativa, che sembra quasi conclusa, alla fine non dovesse andare in porto, secondo quanto riporta Goal.com ci sarebbe un'altra destinazione per Coutinho: il Tottenham starebbe infatti pensando a lui in caso di partenza di Christian Eriksen.