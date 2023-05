Ancelotti: "Il Real Madrid mi ha garantito che resto"

© ansa

Dopo la brutta sconfitta in Champions League contro il Manchester City, Carlo Ancelotti ha avuto un lungo incontro con Florentino Perez per parlare anche del suo futuro al Real Madrid. Incontro che lo stesso allenatore parmense ha confermato, svelandone anche l'esito. "Il club mi ha garantito che resto. Abbiamo fatto una riunione con Florentino Perez e ha mostrato il suo sostegno. Abbiamo parlato della partita di mercoledì. Andiamo avanti con la stessa idea di fare bene le cose", ha detto Ancelotti, in vista della trasferta contro il Valencia.