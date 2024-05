Allegri può allenare in Arabia Saudita: l'Al Ittihad lo vuole per sostituire Gallardo

Il futuro di Massimiliano Allegri potrebbe essere in Arabia Saudita. L'ex tecnico della Juventus, esonerato dalla dirigenza bianconero dopo la sfuriata successiva al trionfo in Coppa Italia, è il principale candidato per prendere il posto di Marcelo Gallardo all'Al Ittihad. L'allenatore argentino, accostato alla panchina del Milan nelle scorse settimane, verrà infatti sostituito dal club saudita dopo aver fallito la qualificazione alla prossima Champions League asiatica.