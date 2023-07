Mbappé, l'Al-Hilal è a Parigi per convincerlo ad accettare l'offerta

INTRECCI DI MERCATO

Il francese può dire sì agli arabi per una stagione. Poi il passaggio al Real Madrid nell'estate del 2024

La vicenda Mbappé è così bollente che il Psg ha imposto a tutti i propri tesserati di non parlare del futuro del francese. Da Danilo a Luis Enrique: vietato rispondere a domande con al centro il 24enne. Sui media però, la situazione riguardante il fantasista ex Monaco tiene banco. E soprattutto fa discutere. Da una parte Nasser Al-Khelaifi, pronto a mettere fuori rosa Mbappé, dall'altra il Real Madrid che, forte della volontà dell'attaccante aspetta sorniona i prossimi avvenimenti per valutare il da farsi. In mezzo l'Al-Hilal che farebbe di tutto pur di ingaggiare la stella classe 1998.

Di tutto dicevamo nel vero senso dei termini. Il fondo saudita PIF, avrebbe stanziato una maxi-cifra per portare a termine l'operazione. Non solo parole, visto che una delegazione dell'Al-Hilal avrebbe raggiunto proprio Parigi in queste ore per convincere il giocatore ad accettare il trasferimento. Anche solo per un anno, visto la ferrea volontà di Mbappè di raggiungere il Real Madrid la prossima estate. Quindi vincolo annuale e la bellezza di 200 milioni d'ingaggio, ai quali bisognerebbe aggiungere gli introiti commerciali e quelli relativi ai diritti di immagine. Dal Psg, desideroso di non perdere a zero il 24enne, è già arrivato l'ok all'offerta da 300 milioni di euro presentata dagli arabi. Adesso starà a questi ultimi convincere il calciatore sulla bontà del progetto.