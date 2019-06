Cagliari: il rinnovo di Cigarini arriva su... Whatsapp

11/06/2019

Un modo davvero originale per annunciare un rinnovo del contratto. E' quello usato dal presidente del Cagliari Tommaso Giulini, che ha ufficializzato il prolungamento di Luca Cigarini postando sul suo profilo Twitter la conversazione con il centrocampista avvenuta via whatsapp. "Deal done. Grande Ciga, con te siamo in buone mani. Anzi in piedi buoni. Ti aspetto domani per la firma".