Cagliari, ufficiale Nainggolan: "Sono tornato a casa"

IL SALUTO

"Bentornato a casa Ninja". Il Cagliari ufficializza il ritorno in rossoblù di Radja Nainggolan con un video pubblicato sul suo profilo Twitter. Il centrocampista belga arriva in prestito dall'Inter fino al 30 giugno 2020. "Il Ninja è tornato a casa: ha ascoltato il cuore, ha scelto di riabbracciare il popolo rossoblù - si legge sul sito - Quella gente che lo aveva accolto, adottato come un figlio e per questo mai dimenticato". Nainggolan arrivò a Cagliari nell'estate 2010, dal Piacenza, a soli 22 anni: in quattro stagioni e mezzo ha collezionato con i sardi 137 partite e 7 gol. Nainggolan: "Cagliari è casa mia, ho deciso con il cuore"

"La vita è un viaggio - ha detto Nainggolan in un altro video - e come ogni viaggio arriva il momento in cui cercare un porto sicuro. È lì che decide il cuore e il mio appartiene a Cagliari, alla Sardegna, Con questa maglia addosso sono cresciuto, ho lottato e ho sofferto. Ora sono pronto per nuove battaglie. Sono tornato a casa, la mia casa".