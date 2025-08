Cagliari, stallo per Esposito: manca l'accordo con l'Inter

Sembrava una trattativa vicina alla chiusura, ma proprio a pochi metri dal traguardo la trattativa si è arenata. Inter e Cagliari ancora non hanno trovato un accordo per il trasferimento di Sebastiano Esposito in Sardegna. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, i due club avevano trovato un'intesa sui 4 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita, ma i rossoblù hanno chiesto di abbassare la cifra fissa a 3 milioni, aggiungendo 300mila euro di bonus per le prossime tre salvezze oltre alla percentuale. Un'offerta al ribasso che non ha trovato sponda lato nerazzurro. Le parti sono in continuo contatto e si tratta a oltranza.