Beltran è a un passo dall'addio alla Fiorentina, ma per chiudere la trattativa col Flamengo si attende proprio la decisione dell'attaccante. L'argentino, infatti, è tentato dal trasferimento ma ancora non del tutto convinto e per questo starebbe prendendo tempo. La Viola, dal canto suo, ha accettato già l'offerta da 15 milioni dei brasiliani e attende solo il giocatore per poter incassare.