Cagliari, Capozucca: "Nandez-Juve? Il giocatore non era convinto del prestito con diritto"

I dirigenti della Juve hanno provato fino all'ultimo minuto utile del mercato a regalare a Max Allegri anche Nahitan Nandez. Obiettivo sfumato, con il centrocampista uruguaiano che è rimasto a Cagliari. "Ma non certo per colpa nostra", ha precisato il ds del club sardo Stefano Capozucca in un'intervista all'Unione Sarda. "Lo stesso Nandez non era convinto di andare in prestito con diritto di riscatto", ha aggiunto. Il giocatore insomma voleva un obbligo per non sentirsi sotto esame e alla fine ha preferito restare dov'è.