Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, ha parlato a Radio Anch'io Sport sulla ricerca del nuovo ds da parte del club rossonero: "Tare, Paratici o Sartori? Tutti elementi molto esperti e competenti che hanno il valore per poter risollevare il Milan. Ci vuole il talento per fare questa attività: se non hai talento, non riesci a farla o non la fai bene".