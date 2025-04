I 25 minuti (è uscito per infortunio) che Lukas Skorupski ha giocato contro il Napoli valgono il rinnovo del contratto col Bologna fino al giugno 2026. Con la partita di ieri sera infatti il numero uno polacco ha varcato il cancello delle 23 presenze, quelle che in automatico permettono a lui e al Bologna di estendere il contratto in scadenza nel giugno di quest’anno.