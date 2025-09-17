Alexia Putellas lascia il Barça? La Reina tentata dal Psg

Alexia Putellas corteggiata dal Psg. I francesi vorrebbero portare a Parigi la stella del Barcellona femminile, due volte vincitrice del Pallone d'Oro. La Reina (la regina, ndr), come viene soprannominata Putellas, diventerebbe l'icona dei parigini e guiderebbe l'assaldo all'egemonia dell'Olympique Lione. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo e confermato da AS, il PSG starebbe offrendo un contratto di quattro anni a cifre superiori rispetto a quelle che Putellas guadagna a Barcellona. Dalla Catalogna però filtra fiducia: Alexia, per quanto lusingata, non avrebbe intenzione di lasciare i blaugrana prima della naturale scadenza del suo contratto (2026 più opzione per un ulteriore anno)