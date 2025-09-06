Bologna, rinnovo in vista per Orsolini: la situazione
06 Set 2025 - 20:12
06 Set 2025 - 20:12
Il prolungamento di Riccardo Orsolini è una delle grandi priorità in casa Bologna. Secondo Nicolò Schira il rinnovo dell'ex Juve e Ascoli non sarebbe lontano: c'è l'intesa per un nuovo contratto fino al 2029 con un notevole aumento dell'ingaggio.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Commenti (0)