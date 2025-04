Dan Ndoye è uno dei punti cardine del Bologna di Vincenzo Italiano e per questo non avrebbe intenzione di lasciare l'Emilia. Eppure qualora dovesse arrivare l'offerta giusta il giocatore svizzero sarebbe pronto a valutarla come spiegato durante la puntata del podcast After Italie dell'emittente RMC. "Ora sono molto felice al Bologna e qui mi sto realizzando, poi non si sa mai, nel calcio tutto può cambiare velocemente e non chiudo nessuna porta, in Italia o all’estero".