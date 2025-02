Bologna, Italiano: "Calabria ci darà tanto"

Si gode l'aggancio alla Juventus e al quinto posto, Vincenzo Italiano, la crescita del suo Bologna e l'arrivo di Calabria: "E' un ragazzo ancora giovane ma di grande esperienza e ci potrà dare una grande mano". Poi una battuta: "Dovrà togliere il posto a De Silvestri e non sarà semplice". Temeva una sfida complicata con il Como, invece il suo Bologna ha reso tutto semplice: ""Lasciando perdere le risorse fisiche, trovare quelle mentali dopo la partita di Lisbona e con un solo allenamento per preparare la partita dopo essere rientrati giovedì pomeriggio non era facile. Battere il Como così, aggredendoli, togliendo il palleggio, con furore e aggressività, è segnale di maturità. Non era semplice, temevamo molto questa partita. Dico bravi ai ragazzi, sono soddisfattissimo". Delusione tangibile per Cesc Fabregas, che non cerca scuse dopo il ko del Dall'Ara: "Abbiamo fatto una bruttisima partita, non abbiamo fatto nulla di quello che avevamo preparato in settimana. Meglio pensare alla prossima". Urge una scossa: "Dobbiamo crescere in fretta e adattare i nuovi arrivati al nostro sistema presto, per alzare il livello, arrivare alla salvezza e porre le basi per il futuro".