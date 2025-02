Bologna, Di Vaio: "Como e Hoffenheim su Posch"

Marco Di Vaio ha parlato delle manovre del Bologna sul mercato. "Il Como è molto interessato a Posch e sarebbe disposto ad acquistarlo, il ragazzo preferirebbe tornare in Germania all'Hoffenheim, ma la formula non è quella giusta perciò vediamo - ha spiegato il ds rossoblù -. L'arrivo di Calabria? L’esigenza nasce dal fatto che Stefan ha espresso la volontà di andare via. Noi ci siamo portati avanti, abbiamo colto l’occasione". "Tchaouna? Vediamo se riusciamo, non è semplice. Vogliamo gente pronta, ma non è semplice - ha concluso -. Cerchiamo di esaudire i desideri del nostro allenatore, dare giocatori pronti che possano avere un impatto immediato".