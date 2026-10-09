Bologna, Darmian firma e interrompe una statistica "vergognosa" per la Serie A

Il Bologna ieri ha ufficializzato l'ingaggio a parametro zero di Matteo Darmian fino al termine della stagione, operazione per sopperire all'infortunio al ginocchio patito da Emil Holm.
L'arrivo dell'ex Inter, rimasto svincolato lo scorso primo luglio, ha anche un valore simbolico non di poco conto visto che interrompe una statistica negativa per la Serie A, che dopo il trasferimento di Perin dalla Juventus al Palermo in Serie B si era ritrovata priva di giocatori italiani con almeno una convocazione ai Mondiali.
Per la prima volta dalla stagione 1930-31, il nostro campionato infatti era rimasto sprovvisto di calciatori azzurri reduci da una fase finale iridata, vuoto che l'innesto a Bologna dell'ex difensore (che a Brasile 2014, ultimo Mondiale giocato dalla Nazionale, comunque non aveva giocato neppure un minuto) colma almeno fino alla conclusione dell'annata in corso.