Bologna, Corazza va in prestito al Vicenza

Il L.R. Vicenza ha ufficializzato oggi l'acquisizione dal Bologna, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, delle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Corazza. L'esterno sinistro classe 2004 nell'ultima stagione ha indossato le maglie di Pescara e Cesena in serie B, scendendo in campo in 27 occasioni e collezionando 5 reti e 2 assist. In carriera ha vestito, inoltre, le maglie di Salernitana (15 presenze, una rete e 4 assist) e Bologna, con cui ha esordito in Serie A nella stagione 2023/2024 collezionando 9 presenze nella massima serie. Vanta anche un'apparizione in Champions League, l'11 dicembre 2024, contro il Benfica.