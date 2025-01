Besiktas, Solskjaer nuovo allenatore

La squadra turca del Besiktas ha nominato capo allenatore Ole Gunnar Solskjaer, ex giocatore e allenatore del Manchester United. "Crediamo che Solskjær darà un contributo significativo al nostro club e gli diamo un caloroso benvenuto nella famiglia Besiktas, augurandogli grande successo", si legge in una nota del Besiktas. Il 51enne ha accettato un accordo fino alla fine della prossima stagione, con un'opzione di estensione per un altro anno. È il suo primo ruolo da allenatore dopo essere stato licenziato dallo United nel 2021.