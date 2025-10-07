Bernardo Silva, tra le pretendenti c'è anche il Barcellona

Bernardo Silva potrebbe essere il nome più caldo della prossima sessione estiva di mercato. Il trequartista del Manchester City, infatti, ha il contratto in scadenza a giugno 2026 ma al momento non sembra esserci aria di rinnovo e il portoghese potrebbe essere libero di firmare a zero con un altro club. Il Barcellona, secondo quanto riportato da Caughtoffside, starebbe valutando la fattibilità dell'operazione. Il classe '94 era già stato un obiettivo dei Blaugrana le scorse stagioni e ora gli spagnoli potrebbero tornare alla carica.