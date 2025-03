Benzema sul futuro: "Dopo il ritiro, vorrei tornar vicino a Florentino Perez"

Karim Benzema sta pensando al futuro e, dopo la conclusione dell'avventura all'Al Ittihad, potrebbe tornare al Real Madrid. La conferma arriva dall'attaccante francese che, durante il programma "Los Amigos de Edu", ha spiegato le proprie intenzioni: "La data del mio ritiro non la so. Ho ancora due anni di contratto con l'Al Ittihad. Dipende da come mi sentirò ogni anno, ma essere allenatore è sicuramente più complicato che essere un giocatore. Voglio comunque rimanere nel mondo del calcio, mi piacerebbe tornare al fianco di Florentino quando mi ritirerò".