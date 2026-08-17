Benzema potrebbe svincolarsi dall'Al Hilal: Inzaghi non lo vuole più

Il futuro di Karim Benzema si avvia verso una svolta inattesa, con l'attaccante francese destinato a liberarsi a parametro zero dopo la decisione del tecnico Simone Inzaghi di non puntare su di lui nell'Al Hilal.
L'uscita del calciatore si prospetta tuttavia complessa: oltre all'accordo con il club saudita, che fa capo anche alla proprietà della Lega per il pagamento di parte dello stipendio, l'attaccante ex Lione ha avanzato la richiesta di percepire integralmente l'ultimo anno di contratto per accettare la rescissione, una pretesa che non convince i dirigenti.
Nel frattempo, l'Al Hilal ha già individuato in Ollie Watkins il profilo ideale per sostituire il francese.