Vardy riparte dal Brasile? Contatti con il San Paolo

Dopo l'addio alla Cremonese, il prossimo capitolo della carriera di Jamie Vardy potrebbe essere in Brasile. L'attaccante inglese classe '87, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è corteggiato dal San Paolo. Il club carioca ha contattato gli agenti del calciaotre esponendogli il progetto e la porposta contrattuale. Vardy è in fase di riflessione: l'avventua in Brasile lo tenta ma le offerte sul tavolo non mancano. Del resto l'inglese nell'ultima stagione in Serie A ha dimostrato di avere ancora da dare nonostante la retrocessione con i grigiorossi: 7 gol e 3 assist in circa 2mila minuti in campo.