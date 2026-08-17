Il Como continua a puntare Moise Kean: le ultime

La pista di mercato che porta Moise Kean al Como è pronta a entrare nel vivo, con il club lariano che valuta la formulazione di un'offerta ufficiale alla Fiorentina per l'attaccante in queste ore. A circa due settimane dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, la dirigenza lombarda si prepara a rompere gli indugi, sebbene la proposta economica non dovrebbe raggiungere la base minima di 40 milioni di euro richiesta dalla società viola dopo la decadenza della precedente clausola rescissoria.