Il Como continua a puntare Moise Kean: le ultime

Il Como accelera per Moise Kean e valuta un'offerta alla Fiorentina. La richiesta dei viola si aggira intorno ai 40 milioni.

17 Ago 2026 - 12:01
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

La pista di mercato che porta Moise Kean al Como è pronta a entrare nel vivo, con il club lariano che valuta la formulazione di un'offerta ufficiale alla Fiorentina per l'attaccante in queste ore. A circa due settimane dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, la dirigenza lombarda si prepara a rompere gli indugi, sebbene la proposta economica non dovrebbe raggiungere la base minima di 40 milioni di euro richiesta dalla società viola dopo la decadenza della precedente clausola rescissoria. 

Ultimi video

00:37
Il Napoli ha bloccato un difensore del Chelsea

Il Napoli ha bloccato un difensore del Chelsea

00:29
Retroscena Panucci: "Vi racconto i miei 15 giorni con Leao"

Retroscena Panucci: "Vi racconto i miei 15 giorni con Leao"

01:36
Mercato Juve, colpo di scena Suzuki: non va al Psg, quindi?

Mercato Juve, colpo di scena Suzuki: non va al Psg, quindi?

00:34
Sabatini: "Portiere Juve? Unica soluzione prestito di Lunin"

Sabatini: "Portiere Juve? Unica soluzione prestito di Lunin"

00:43
Milan, Fofana va alla Juve? Intanto Reijnders guadagnerà 100 milioni

Milan, Fofana va alla Juve? Intanto Reijnders guadagnerà 100 milioni

00:48
Nuovo portiere Juve: Vicario ha quattro avversari da "battere"

Nuovo portiere Juve: Vicario ha quattro avversari da "battere"

00:23
Inter-Jones, ballano pochi milioni: "Adesso sappiamo quanti!"

Inter-Jones, ballano pochi milioni: "Adesso sappiamo quanti!"

00:43
Leao resta cedibile, ma cambiano le condizioni

Leao resta cedibile, ma cambiano le condizioni

02:01
"Daje Davide!"

"Daje Davide!"

02:17
Da Barcola a Gakpo, tutti cercano gli esterni: e la Roma?

Da Barcola a Gakpo, tutti cercano gli esterni: e la Roma?

01:26
Serie A, chi in pole position per lo scudetto?

Serie A, chi in pole position per lo scudetto?

01:18
Frattesi Lazio, prima no, poi?

Frattesi Lazio, prima no, poi?

02:05
Trevisani: "Leao, il Milan non ha le idee chiare"

Trevisani: "Leao, il Milan non ha le idee chiare"

00:44
Napoli, ora l'obiettivo è vendere: quanti esuberi tra gli azzurri

Napoli, ora l'obiettivo è vendere: quanti esuberi tra gli azzurri

00:56
Juve, ecco l'obiettivo numero uno per la porta

Juve, ecco l'obiettivo numero uno per la porta

00:37
Il Napoli ha bloccato un difensore del Chelsea

Il Napoli ha bloccato un difensore del Chelsea

I più visti di Mercato

Leao resta cedibile, ma cambiano le condizioni

Leao resta cedibile, ma cambiano le condizioni

Milan, si accende il mercato: un sogno clamoroso per il centrocampo

Milan, si accende il mercato: un sogno clamoroso per il centrocampo

Trevisani: "Leao, il Milan non ha le idee chiare"

Trevisani: "Leao, il Milan non ha le idee chiare"

Frattesi

Si sblocca l'affare Frattesi dopo la sospensione della Lega: il nuovo accordo tra Inter e Lazio

Sabatini: "Portiere Juve? Unica soluzione prestito di Lunin"

Sabatini: "Portiere Juve? Unica soluzione prestito di Lunin"

Juve, chi va in porta? Ecco i due pretendenti

Juve, chi va in porta? Ecco i due pretendenti

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:06
City, l'erede di Rodri è Bouaddi: 100 milioni al Lille
12:02
Vardy riparte dal Brasile? Contatti con il San Paolo
12:01
Il Como continua a puntare Moise Kean: le ultime
11:42
Benzema potrebbe svincolarsi dall'Al Hilal: Inzaghi non lo vuole più
David Odogu
10:17
Milan, cessione in difesa: Odogu saluta e va in Francia