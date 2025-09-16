Atalanta, Juric: "Lookman? Siamo stati chiari"

Ivan Juric ha liquidato con poche parole ogni riferimento alla situazione di Lookman. "Siamo sereni, ci abbiamo già parlato e siamo stati chiari, pensiamo solo alla partita di domani", ha detto il tecico dell'Atalanta in vista della sfida col Psg.
