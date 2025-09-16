Liverpool, Slot sul mercato faraonico: "Per rinforzarsi bisogna spendere così"

Nell’ultimo mercato estivo il Liverpool ha investito una cifra record: quasi 500 milioni di euro per portare ad Anfield Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Jeremie Frimpong e Milos Kerkez. Alcuni di loro non hanno lasciato il segno ma il tecnico dei Reds, Arne Slot, rispondendo a una domanda su Wirtz, ha voluto mettere fine ai continui riferimenti sulla cifra monstre spesa in estate: "Si parla così tanto dei nostri nuovi acquisti che nessuno parla di ciò che abbiamo guadagnato. Se vogliamo rafforzare la squadra, bisogna spendere quei soldi".