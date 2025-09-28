Bayern: no del Real in estate per Rodrygo

Il Bayern Monaco in estate ha provato ad acquistare Rodrygo, ricevendo un secco no dal Real Madrid. Secondo 'Marca', nel corso dei dialoghi tra le parti si è discusso anche di cifre ma non si è concretizzato nulla per la volontà degli spagnoli.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
