Al Ittihad: Spalletti e Conceiçao in lizza per sostituire Blanc
28 Set 2025 - 21:58
Ci sono i nomi di Luciano Spalletti e di Sergio Conceicao in lizza per la panchina dell'Al-Ittihad dopo l'esonero di Laurent Blanc dopo la sconfitta per 2-0 incassata contro l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Lo riferisce Fabrizio Romano.
