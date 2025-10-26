Bayern, niente tirocinio per Boateng dopo le proteste dei tifosi

Jerome Boateng non tornerà al Bayern Monaco per studiare da vicino le metodologie di Vincet Kompany. L'ex difensore tedesco sta intraprendendo il percorso per diventare allenatore e gli sarebbe piaciuto affiancare il tecnico belga per qualche settimana per vedere da vicino come lavora. Anche lo stesso Kompany in conferenza stampa aveva aperto le porte a Boateng. Poi però i tifosi sono insorti, impugnando una sentenza del 2024 che ha dichiarato l'ex centrale colpevole di lesioni personali ai danni della sua ex fidanzata. Una macchia su cui i tifosi del Bayern non sono voluti passare, nonostante i 10 anni di militanza di Boateng con i bavaresi.