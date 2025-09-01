Bayern, a un passo Jackson dal Chelsea: la nuova formula
01 Set 2025 - 15:52
01 Set 2025 - 15:52
Nicola Jackson al Bayern Monaco, ci siamo. La trattativa con il Chelsea, riapertasi stamattina a sorpresa, è vicina al traguardo: i bavaresi dovrebbero ingaggiare l'ex attaccante del Villarreal in prestito con diritto di riscatto.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Commenti (0)