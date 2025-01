Il Bari ha ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante Nicholas Bonfanti: arriva in prestito oneroso fino a giugno dal Pisa. Il bomber è noto ai tifosi biancorossi per aver siglato un tripletta contro i galetti nella Supercoppa di Lega Pro, quando indossava la maglia del Modena. Bomber classe 2002, è stato nelle nazionali U17, U18 e U20. Arrivato ieri in città, da oggi indosserà la maglia del club di Luigi De Laurentiis numero 11.