Calciomercato, svolta Barcellona-Griezmann. L'Equipe: "Pagata la clausola di 120 milioni all'Atletico Madrid"

11/07/2019

Fine della storia, dunque. E, ovviamente, inizio di una nuova avventura, dal punto di vista di Griezmann. L'Atletico aveva attaccato il giocatore e il Barcellona pubblicando un duro comunicato la scorsa settimana, mettendo in risalto che l'accordo tra le parti sarebbe avvenuto con le due squadre in piena lotta per la Liga e i colchoneros ancora in corsa in Champions.



Così aveva intimato lo stesso Griezmann a presentarsi in ritiro finché il Barcellona non avrebbe pagato i soldi della clausola. L'attaccante si è rifiutato e ha aspettato che fossero i blaugrana a muoversi. Cosa, che stando a L'Equipe, sarebbe avvenuta nel pomeriggio di oggi, giovedì 11 luglio. Aspettando l'ufficialità, il francese campione del mondo può ritenersi finalmente libero.