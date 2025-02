Lamine Yamal, nuovo fuoriclasse del Barcellona, ha parlato al quotidiano Mundo Deportivo del suo rinnovo di contratto con i blaugrana: "Devo tutto al Barca. Qui è tutto perfetto e sono molto felice. Penso che nessuno possa mettere in dubbio il mio amore per questi colori: se entrambe le parti lo vorranno, non ci saranno problemi a trovare un accordo per il rinnovo"