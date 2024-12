Secondo Calciomercato.com, il Barcellona si è portato avanti per Jonathan Tah, difensore del Bayer Leverkusen che andrà in scadenza il 30 giugno 2025 e che piace anche a Inter e Juventus. Il ds Deco ha parlato con l'agente del difensore e, viste le richieste alte che mal si conciliano con i conti dei club italiani, sembra aver portato il club blaugrana in pole.