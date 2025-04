La grande stagione disputata dal Barcellona ha convinto i blaugrana a tenersi stretto Hansi Flick. Non a caso è stato raggiunto tra le parti un accordo per un aumento del contratto fino al 2027 con aumento dello stipendio per lui e per il suo staff. Tutto dovrebbe essere finalizzato nella seconda settimana di maggio, con l'annuncio che invece è atteso a fine stagione.