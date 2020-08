Barcellona, non solo Lautaro: idea Gabriel Jesus per sostituire Suarez

INTRECCIO DI MERCATO

Semplice operazione di disturbo o reale operazione di calciomercato, sembra che l'intreccio sull'asse Barcellona-Manchester City non si possa limitare all'operazione Messi, tutta ancora da definire comunque. In Brasile sono sicuri: il club blaugrana ha già preso contatti con i Citizens per Gabriel Jesus, profilo ideale secondo Koeman per prendere il posto di Suarez, già messo alla porta nelle scorse ore.

Il Pistolero avrebbe già un'offerta dalla MLS ma i blaugrana sono già partiti alla ricerca del suo sostituto. La prima opzione porta a Milano, sponda Inter, verso quel Lautaro Martinez mai tramontato nella mente di Laporta ma la conferma di Conte, che sul Toro ha da sempre puntato forte giudicandolo perfetto per alchimia con Lukaku, è un punto di forza verso la permanenza della punta in nerazzurro. L'affare resta possibile ma in casa Barça si preparano anche le alternative.

Ed eccoci, secondo GloboEsporte, a Gabriel Jesus. Ventitré anni, titolare della nazionale verdeoro, profilo di sicuro affidamento ma che Guardiola giudica incedibile. Se però Messi arrivasse davvero a Manchester, ecco che l'affare sullo stesso asse, ma a strade invertite, potrebbe portare Gabriel Jesus al Camp Nou.