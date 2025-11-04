Barcellona, Lewandowski: "Rinnovo? Sono tranquillo, alla mia età..."

© Getty Images
Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bruges in Champions League, Robert Lewandowski ha risposto ad alcune domande sul suo futuro. Queste le parole dell'attaccante del Barcellona: "Mi sento bene dopo l’infortunio. La cosa più importante adesso è come posso aiutare la squadra. Per quanto riguarda il mio futuro, sono tranquillo: alla mia età penso a cosa sia meglio. Non ho fretta. Adesso non devo pensare al mio futuro, possono succedere molte cose nella mia vita. Per me la cosa più importante è stare bene".