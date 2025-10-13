Atletico Madrid, occhi puntati su Greenwood

L'Atletico Madrid studia le mosse per la sessione invernale di mercato. I Colchoneros continuano ad avere qualche problema in attacco ed è molto probabile che il reparto venga rinforzato a gennaio. I media spagnoli fanno il nome di Mason Greenwood ma un'ipotetica trattativa con il Marsiglia non sarà di certo facile. Tra Ligue 1 e Champions League l'inglese ha già collezionato tre gol e quattro assist e l'OM lo valuta, al momento, 75 milioni di euro. La cifra è alta e l'Atletico dovrebbe prima vendere e poi provare l'affondo. In caso di buona riuscita dell'affare, per Greenwood si tratterebbe di un ritorno in Spagna dopo la parentesi al Getafe.