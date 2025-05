Barcellona e Liverpool, intrecci di mercato: da Luis Diaz a Wirtz

Il Barcellona è al lavoro per costruire la squadra per la prossima stagione e, secondo quanto riporta 'Mundo Deportivo' nella sua edizione online, due nomi sono in cima alla lista: quello dell'esterno colombiano del Liverpool Luis Díaz e quello del portiere dell'Espanyol Joan Garcia. Con Garcia è già iniziata la trattativa mentre l'operazione per portare in blaugrana Diaz è più complessa. La tabella di marcia è chiara e il Barça non smetterà di provare a portare a termine l'operazione per il trasferimento del giocatore: il Liverpool d'altra parte ha bisogno di monetizzare per concludere la trattativa con il Bayer Leverkusen per Florian Wirtz. Per il tedesco il club proprietario del cartellino chiede più di cento milioni di euro. Sempre secondo Mundo Deportivo, il Barça non si muoverà per Nico Williams che lo scorso anno è stato a lungo inseguito, ma poi il giocatore decise di restare a Bilbao. .