Lazio, su Gila c'è anche il Chelsea

Le prossime tappe della carriera di Mario Gila sono ancora tutte da scrivere. Il difensore della Lazio ha il contratto in scadenza a giugno 2027 ma al momento sembrerebbe non intenzionato a rinnovarlo. Gli estimatori per lui non mancano. Oltre all'Inter, infatti, ci sarebbe anche il Chelsea. Secondo quanto riportato da Fichajes.net, i Blues potrebbero presentare ai biancocelesti un'offerta da 30 milioni di euro. Difficile, però, che Lotito accetti visto che la cifra potrebbe essere ritenuta ancora troppo bassa. Da non dimenticare, poi, che al Real Madrid spetta anche il 50% della futura rivendita. Comunque, la Lazio farà di tutto pur di non perderlo a parametro zero.