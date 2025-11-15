Logo SportMediaset

Mercato

Zirkzee, a gennaio duello tra Milan e Roma

15 Nov 2025 - 11:05
© Getty Images

© Getty Images

Milan e Roma potrebbero sfidarsi a gennaio per Joshua Zirkzee. L'ex Bologna, ora al Manchester United, vuole tornare in Italia per ritrovare la continuità e i gol anche in vista del prossimo Mondiale. I giallorossi sono da tempo sulle tracce dell'olandese, ma negli ultimi giorni sembra essersi inserito anche il Diavolo. Gli inglesi sarebbero disposti a lasciarlo partire in prestito senza l'obbligo di riscatto, lasciando così la possibilità ai club di rinviare qualsiasi decisione nei mesi successivi. Come riportato dal Corriere della Sera, i ds Massara e Tare avrebbero già avviato i contatti con i Red Devils. 

