Zirkzee, a gennaio duello tra Milan e Roma

Milan e Roma potrebbero sfidarsi a gennaio per Joshua Zirkzee. L'ex Bologna, ora al Manchester United, vuole tornare in Italia per ritrovare la continuità e i gol anche in vista del prossimo Mondiale. I giallorossi sono da tempo sulle tracce dell'olandese, ma negli ultimi giorni sembra essersi inserito anche il Diavolo. Gli inglesi sarebbero disposti a lasciarlo partire in prestito senza l'obbligo di riscatto, lasciando così la possibilità ai club di rinviare qualsiasi decisione nei mesi successivi. Come riportato dal Corriere della Sera, i ds Massara e Tare avrebbero già avviato i contatti con i Red Devils.